George Clooney (60) über das Älterwerden und seine Rolle als später Vater

Sind Sie froh, nach dem Ende der Lockdowns in den USA den Geburtstag richtig zu feiern?

Und wie! Ich kann endlich meine Freunde wiedersehen – und meine Eltern. Ich habe meine Eltern ein Jahr lang nicht gesehen. Das war das Schlimmste am letzten Jahr: Sie leben in Kentucky und sind zu alt, als dass ich irgendwas riskiert hätte. Aber jetzt kommen sie zum Glück zu uns nach L. A.

Mit 40 haben Sie noch mit Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman um je 10.000 Dollar gewettet, dass Sie nie Kinder haben würden. Mit 50 haben Sie damit 20.000 Dollar kassiert ...

... und jetzt habe ich zwei – das ist Gott, der mir das heimzahlt. Ich war eben großmäulig und dafür muss ich büßen ...

Tun Sie sich eigentlich schwer mit so kleinen Kindern?

Weil ich sooo alt bin? (lacht) Ja, ich denke oft darüber nach, wie es für die Kids sein wird, wenn sie groß werden und ihren Weg im Leben finden. Ich stelle mir vor, wie meine Tochter ihre Mutter ansieht und sich denkt, wie soll ich je das schaffen, was diese brillante Frau geschafft hat? Ich hatte dieses Problem mit meinem Vater. Er war ein toller Journalist. Ich habe Journalismus studiert, wusste aber immer, ich kann nicht so gut werden wie er. Deshalb wurde ich Schauspieler. Das ist wohl das Beste am Alter: Wenn mein Sohn, der mir wie aus dem Gesicht geschnitten ähnelt – so extrem, dass, wenn ich ein Foto von mir mit vier herzeige, niemand den Unterschied erkennt –, alt genug ist, um zu wissen, was er tun will, dann bin ich ja schon in meinen mittleren 70ern.

Man sieht Sie nicht mehr so oft vor der Kamera, Sie führen lieber Regie und produzieren. Ist das eine Folge des Alters?

Ja und nein. Ich würde absolut mehr schauspielen, wenn ich ein gutes Buch fände. Nach "Midnight Sky" sagte wer: "Ah, das spielst du also jetzt – bärtige alte Männer!" Ich würde viel lieber so was wie "Out of Sigh" drehen (ein Erotik-Thriller mit Jennifer Lopez, 1998), aber das bin ich leider nicht mehr ... Ich würde allerdings sofort zusagen, wenn die Coen Brothers, Alexander Payne oder Steven Soderbergh die Regie machen.