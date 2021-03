George Clooney bringt "Emergency Room"-Rolle Ärger mit Amel ein

"Sie schaut die Serie gerade. Das bringt mich in große Schwierigkeiten, weil ich all die schrecklichen Dinge vergessen hatte, die Doug Ross getan hat, um Frauen zu erobern", so der 59-jährige, der gerne als einer der bestaussehenden Stars Hollywoods beschrieben und auch in der Serie als "Frauenscharm" porträtiert wurde. Clooney machte deutlich, dass Amal kein Fan des Serien-Charakters ihres Mannes ist.

Wegbereiter Notaufnahme

Über den Karriereweg, den ihm "Emergency Room" schlussendlich ermöglichte, kann sich George Clooney wahrlich nicht beschweren: Als Produzent gewann er für "Argo" einen Oscar, als Nebendarsteller für "Syriana". Politisch engagiert sich Clooney für die Vereinten Nationen, arbeitete zur Krisenregion Darfur im Sudan und kämpft für Klimaschutz. Er ist mit der erfolgreichen Menschenrechtsanwältin Amal Clooney verheiratet, die beiden haben seit 2017 Zwillinge.