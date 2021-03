George, Charlotte und Louis schreiben "Omi Diana" herzzerreißende Briefe

"Ich liebe dich sehr. Ich denke immer an dich und schicke dir viel Liebe", hat der siebenjährige Prinz George notiert. Dazu hat er eine Landschaft gezeichnet. Der zweite Brief kommt von Prinzessin Charlotte (5): "Liebe Omi Diana, ich denke am Muttertag an dich. Ich liebe dich sehr. Papa vermisst dich. Viel Liebe, Charlotte." Und auch der zweijährige Prinz Louis hat für Diana, die er - wie seine Geschwister auch - nie kennen lernen sollte, eine Karte mit einem Herzen gebastelt.