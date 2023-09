"Geheimcodes" verraten angeblich, was Camilla wirklich von Meghan hielt

Am 9. September will Harry, Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, in Düsseldorf die "Invictus Games" eröffnen. Gemeinsam Meghan hat er zwei Kinder: Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2).

Beobachter erwarten, dass Harry sich wegen der familiären Streitigkeiten nicht mit Charles oder seinem Bruder Prinz William treffen wird, wenn er auf dem Weg nach Düsseldorf einen Stopp in London einlegt. Dort soll er am 7. September, dem Vorabend des ersten Todestags seiner Großmutter Queen Elizabeth II., an der Preisverleihung einer Wohltätigkeitsorganisation teilnehmen.