Druck wächst: Wann wird es Prinzessin Kate zu viel?

Schätzungen zufolge gibt es in Großbritannien mehr als 300.000 Haushalte ohne festes Obdach. Und: Es werden immer mehr. Einen Anstieg um etwa ein Drittel über drei Jahre hat die Wohltätigkeitsorganisation Crisis ausgemacht. Prinz William will das ändern.

➤ Lesen Sie hier mehr: Die Frau, die im Erwachsenenleben von George, Charlotte und Louis "wichtige Rolle" spielen wird

Mehr Arbeit, mehr Verantwortung, mehr Druck?

Trotzdem könnte die Arbeitsbelastung - und der Druck - für das Paar noch zunehmen. Der britische Adelsexperte Richard Fitzwilliams gab gegenüber Express.co.uk an: "Nach dem Tod der Königin und nachdem die Sussexes (wie Harry und Meghan auch genannt werden) und Andrew ihre königlichen Verpflichtungen aufgegeben hatten, kündigte der Palast eine Überprüfung der königlichen Schirmherrschaften an. Da (...) es nur vier arbeitende Royals unter 70 Jahren gibt, ist mit wenigeren Auftritten im Zeichen der Krone zu rechnen." Kate und William seien aber "in der einzigartigen Position, das Profil all jener zu stärken, für die sie sich einsetzen". Auch gelten sie als das "moderne" Gesicht der Monarchie.

➤ Lesen Sie hier mehr: Prinz Harrys simple Antwort, warum er seinen Titel nicht aufgeben wird