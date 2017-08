Jetzt scheint es fix: Die deutsche TV-Moderatorin Sophia Thomalla (27) und der britische Musiker Gavin Rossdale (51) sind ein Paar. Positive News von Gavin, wurde er doch jüngst aus der Jury von "The Voice-UK" gekickt, wie gerade bekannt wurde.

"Zu langweilig, kein Charisma"

Wie die britische Sun verlauten ließ, soll sich der Sender ITV gegen eine erneute Zusammenarbeit mit dem Ex von Gwen Stefani entschieden haben. Angeblich sei die Zusammenarbeit sehr gut gelaufen, allerdings hatten die Verantwortlichen das Gefühl, dass "er eben nicht richtig" für das Format gewesen sei.

Ein Insider verriet: "Er machte keinen so großen Eindruck und sie wollten jemanden mit großem Charme und Charisma. Daher haben sie die Entscheidung getroffen, dass er im nächsten Jahr nicht mit dabei sein wird."

Oh look, a rose Bush! Happy Valentine's Day from @GavinRossdale ???????????? #TheVoiceUK Ein Beitrag geteilt von The Voice UK (@thevoiceuk) am 14. Feb 2017 um 0:56 Uhr

Zumindest klappt's mit seiner neuen Freundin Thomalla: An sich bevorzugt Sophia eher harte Burschen – wie "Ex", Till Lindemann (53) von "Rammstein". Da passt Rossdale perfekt in ihr Beuteschema. Auch wenn beide wegen des Altersunterschiedes von 24 Jahren auf Instagram so manch gemeinses Kommentar über sich ergehen lassen müssen...