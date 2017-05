Mit einem Mann hat sie eine On-Off-Beziehung, mit einem Mann schmust sie und mit anderen ist sie verheiratet. Es tut sich was in Sophia Thomallas (27) Beziehungsreigen. Aufklären will sie das Wirrwarr in der Presse aber nicht ganz – warum auch, die Berichte bringen immerhin einiges an Aufermerksamkeit. Und karrieretechnisch tut sich ja nicht viel bei dem TV-Sternchen. Ihre Tattoo-Show ist gefloppt.

Jetzt hat die offizielle Freundin von Rammstein-Sänger Till Lindemann (54) zumindest ein klein wenig mit der Grazia über das Beziehungs-Chaos gesprochen. Ihr erstes Statement: "Wenn ich keine anderen Männer mehr treffen dürfte, nur weil ich in einer Beziehung bin, wäre das ja wie im Gefängnis".

Tauchen kann rötlich sein.... #covershoot #twodaysleft @grazia_magazin Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 8. Mai 2017 um 13:08 Uhr

Nach der Blitz-Hochzeit mit Sänger Andy LaPlegua (41) folgt nun die Scheidung. "Nein. Wenn ich eine neue Beziehung eingehe, werfe ich mich immer mit Haut und Haar hinein. Jetzt läuft die Scheidung, und alles ist gut. Wenn ich mal ein Kind bekomme, kann ich zumindest später eine Menge Geschichten erzählen – das ist doch toll!"

Wenn ich eine neue Beziehung eingehe, werfe ich mich mit Haut und Haar hinein. Jetzt läuft die Scheidung." Über Lindemann will sie weiterhin nicht reden und über ihren Kuss mit Gavin Rossdale (51) meint sie kryptisch: "Wir verstehen uns gut, mehr will ich dazu nicht sagen."

Liebeskummer

An Liebeskummer habe sie natürlich schon mehrmals in er Vergangeheit gelitten, wie sie zugibt. Um welche Person es sich dabei handelte, will sie aber nicht sagen: "Natürlich habe ich auch schon unter Liebeskummer gelitten. Ich mache dann viel Sport, kann kaum was essen und bin ziemlich zickig. Ich lasse mich aber niemals gehen, betrinke mich nicht und liege auch nicht heulend auf der Couch".

Cool gibt sie sich aber was Lindemanns Begleitung am roten Teppich angeht. Nach ihren Kussbildern mit Rossdale nahm Lindemann das Dessous-Model Lena Lowfire zur Echo-Verleihung mit. Thomalla gibt sich aber cool: "Wir sind beide volljährig und dürfen auf Veranstaltungen gehen, mit wem wir wollen".

???????? ???? by @henning_j_schulz Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 1. Mai 2017 um 14:04 Uhr

Und auf welchen Männertyp steht Sophia? "Ich stehe auf Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit. Portemonnaie und Prominenz sind mir egal. Wer keinen Sinn für Humor hat, ist raus"