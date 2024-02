"Forrest Gump"-Star trauert um seinen Sohn

Gary Sinise , bekannt aus "Forrest Gump" und "Apollo 13", hat den Tod seines 33-jährigen Sohnes Mac bekannt gegeben, der an einer seltenen Krebserkrankung gelitten hatte und den Kampf gegen die Krankheit Anfang des Jahres verloren hat.

In einem Beitrag auf der Website der Gary Sinise Foundation erklärte der 68-Jährige, dass sein Sohn am 5. Jänner gestorben ist.

"Als Eltern ist es so schwer, ein Kind zu verlieren. Mein Mitgefühl gilt allen, die einen ähnlichen Verlust erlitten haben, und überhaupt allen, die einen geliebten Menschen verloren haben."

In einer ausführlichen Hommage an seinen Sohn schrieb der Filmstar: "Wie jede Familie, die einen solchen Verlust erlebt, sind wir untröstlich."

Sinise erklärte, sein Sohn, dessen vollständiger Name McCanna Anthony Sinise war, sei der Gary Sinise Foundation beigetreten und habe in der Band seines Vaters Schlagzeug gespielt, bis er aufgrund wiederholter Wirbelsäulenoperationen nicht mehr in der Lage gewesen sei, das Instrument zu spielen.

Der Schauspieler sagte, sein Sohn sei "ein außergewöhnlicher Schlagzeuger" gewesen und fügte hinz : "Das waren großartige Zeiten, als Vater und Sohn gemeinsam für die Truppe rockten."

Sinise verriet, dass sein Sohn fünfeinhalb Jahre lang gegen die seltene Krebserkrankung Chordom gekämpft habe, und fügte hinzu: "Es wurde mit der Zeit immer schwieriger." Der Filmstar betonte, dass "eine von einer Million" Krebsarten ihren Ursprung in der Wirbelsäule habe und jedes Jahr etwa 300 Menschen in den USA betroffen sind.