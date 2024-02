König Charles krank: Prinz Andrew als neuer Royal-Anführer

Man staunte nicht schlecht, als der in Ungnade gefallene Prinz Andrew am Dienstag seine Familie zu einem Gedenkgottesdienst für den verstorbenen König Konstantin von Griechenland begleitete.

Dass sein Bruder Andrew die Royals bei ihrem Spaziergang zum Gottesdienst an der Spitze anführte, sorgte für eine Überraschung. Es zeige aber auch, dass der Herzog von York wieder im Kreis der Royals sei, nachdem er als ranghoher Royal wegen gegen ihn erhobenen Missbrauchsanschuldigungen zurückgetreten war. Ein königlicher Beobachter sagte gegenüber MailOnline: "Prinz Andrew und die (anderen) Yorks sind wieder fest im Bunde."

Andrew wurde von der verstorbenen Queen Elizabeth II. von seinen königlichen Pflichten ausgeschlossen. Er verlor den Titel einer Königlichen Hoheit und seine militärischen Titel. "Und in einer weiteren unglaublichen Wendung der Ereignisse war seine Ex-Frau Sarah Ferguson an seiner Seite, als sie heute Morgen in die St. George's Chapel marschierten, gefolgt von ihren Töchtern Beatrice und Eugenie", schreibt die Daily Mail.