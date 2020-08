Ganz schön protzig: Philipp Plein gibt mit seinem 200-Mio.-Dollar-Anwesen an

Der deutsche Designer Philipp Plein hat sich bei den Reichen und Schönen schon längst einen Namen als Modemacher gemacht. Plein, der eigentlich Jura studierte und sich zunächst als Möbel-Designer versuchte, ist inzwischen zu einem der wichtigsten Fashion-Designer Deutschlands avanciert. Mittlerweile betreibt der 42-Jährige zahlreiche Luxus-Boutiquen auf der ganzen Welt und ist von internationalen Fashionweeks nicht mehr wegzudenken.

Philipp Plein zeigt sein Luxus-Anwesen

Nicht nur in Deutschland, auch in den USA zählt Plein viele Promis zu seinen Kunden. Das Vermögen des Designers, über dessen Privatleben wenig bekannt ist, wird auf 220 Millionen Euro geschätzt.

Nun hat sich der in München geborene Modemacher offenbar seinen größten Traum erfüllt. Er lässt in den Hügeln der Nobel-Gegend Bel Air, Los Angeles, ein Anwesen für sich errichten, das in Sachen Luxus nur schwer zu überbieten ist.