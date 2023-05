Fürst Albert plaudert über Zeit, in der er und König Charles noch Singles waren

Albert und Charles liegt Umweltschutz am Herzen

Neben ihrer Vergangenheit als begehrte Junggesellen verbindet Albert und Charles aber auch das Interesse am Umweltschutz. Auch über dieses Thema habe er sich mit dem König am Tag von dessen Krönung unterhalten, verriet der Fürst: "Es war sehr freundlich und wir haben auch ganz kurz über die Umwelt und die Meere gesprochen, über unsere Initiativen. Auch wenn er sich nicht mehr so ​​viel damit beschäftigen kann wie früher, liegen ihm diese Themen am Herzen."