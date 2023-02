Fronten bleiben verhärtet: Ein Umstand, den Kate Meghan nicht verzeihen kann

Es scheint, als müsse Meghan in Kates Augen für die zerrütteten Verhältnisse innerhalb der königlichen Familie herhalten. Dem Insider zufolge soll man hinter den Palastmauern noch immer argwöhnen, Meghan habe Harry zu der Abrechnung mit der Firma angestachelt und dass sie sich "an all dem Schmerz und Leid zu erfreuen scheint, das sie verursacht hat."

Prinz Harry hat zuletzt immer wieder betont, dass er es gewesen sei - und nicht seine Frau - der sich für den Ausstieg aus dem Königshaus entschieden habe. Innerhalb der Institution habe er sich schon lange nicht mehr wohlgefühlt, erzählt er sowohl in der Netflix-Doku als auch in seinem Buch. In seinen Memoiren beschreibt Harry außerdem seine Geschwisterrivalität mit seinem Bruder William und wie sich die Dynamik zwischen Erbe und Ersatz - wie ihn sein Vater Charles bezeichnet haben soll - auf ihn auswirkte, da er stets glaubte, im Schatten seines älteren Bruders zu leben.

Die Streitigkeiten zwischen Kate und Meghan

Die Beziehung zwischen Kate und Meghan ist schon lange von Meinungsverschiedenheiten geprägt. Meghan schildert in der Netflix-Doku, als US-Amerikanerin nicht mit der reservierten Art ihrer Schwägerin klargekommen zu sein. Darüber hinaus bekamen sich die beiden Frauen über die Kleider der Brautjungfern für Meghans Hochzeit in die Haare. Kate soll zudem angefressen gewesen sein, als Meghan kurz nach der Geburt von Prinz Louis aufgrund von Kates Vergesslichkeit darüber scherzte, Catherine könnte ein "Babyhirn" haben. Beides Vorfälle, die Prinz Harry in seinen Memoiren vor der Öffentlichkeit breit macht.