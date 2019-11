Friseur Mama: Miley Cyrus trägt jetzt "modernen Vokuhila"

Fans sind schockiert: Die lange blonde Wallemähne von Miley Cyrus gehört der Vergangenheit an. Ob das ein verspäteter "Trennungs-Haarschnitt" sein soll? Man weiß es nicht.

Vokuhila für Miley

Jedenfalls legte niemand Geringerer als Mileys Mutter Tish Cyrus zu ihrem 27. Geburtstag die Schere an. Was dabei herauskam, dürfte allerdings als Inbegriff des "gut gemeinten" Geschenks gelten - denn die Sängerin trägt jetzt etwas, dass Haarstylistin Sally Hershberger in einem Instagramkommentar als "modernen Vokuhila (vorne kurz, hinten lang, Anm.)" bezeichnet. Ein Foto davon postete sie bei Instagram.