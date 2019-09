Fridays for Future: Chris Hemsworth nahm an Klima-Streik teil

Der globale Klimastreik ist Teil der internationalen "Week for Future", an der sich Aktivisten in über 100 Ländern beteiligen. In Österreich werden die größten Proteste aber erst bei Demos am 27. September stattfinden - auch angesichts der zeitnahen Nationalratswahl.

Hemsworth setzt sich aktiv ein: "Wir müssen ein Ende der fossilen Brennstoffe fordern." Politiker müssten endlich anfangen, zuzuhören, schreibt er - und weiter: "Unsere Kinder haben verstanden, worum es geht. Wenn wir die Umwelt weiterhin verschmutzen, wird der Klimawandel voranschreiten - und sie werden keine Zukunft haben. Niemand wird eine Zukunft haben."

Thunberg in New York

Das Stichwort "climatestrike" war der häufigste Hashtag im Internet. "Wir sind hier, um eine Botschaft an die Politiker zu senden und ihnen zu zeigen, dass es uns wirklich wichtig ist", sagte der 16-jährige Demonstrant Will Connor in Sydney.

Eine der größten Kundgebungen findet in New York statt, wo am Montag zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu einem Klimagipfel der UNO erwartet werden. Auch Greta Thunberg wird teilnehmen, die prominenteste Figur der neuen Klimabewegung.