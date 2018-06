Elsa Pataky über das Geheimnis ihrer Ehe mit Chris Hemsworth

Die "Fast and the Furious"-Schauspielerin gab aber auch zu, dass "es eine ständige Arbeit ist, eine erfolgreiche Ehe zu führen und für immer zusammen zu bleiben." Jede Ehe hätte ihre Höhen und Tiefen, so auch ihre. Hemsworth sagte kürzlich gegenüber dem Magazin GQ Australia, dass das Geheimnis seiner achtjährigen Ehe mit Elsa die gemeinsame Zeitqualität sei: "Sobald du Kinder hast, geht fast jeder Moment deiner Zeit damit drauf. Du hast kaum mehr Zeit füreinander ", verrät der "Thor"-Star. "Also stell sicher, dass du von Zeit zu Zeit ein nächtliches Date hast, auch wenn du die meiste Zeit dafür zu müde bist und lieber schlafen würdest."