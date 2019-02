Freundin von Dschungelkönigin Burdecki: "Ich denke, es ist Strategie"

Die aktuelle Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) polarisiert mit ihrer naiv-lustigen Art. Vor allem für ihre witzigen Sprüche und Erklärungen ist die Reality-TV-Darstellerin bekannt.

Evelyn Burdecki: Bekannt für lustige Erklärungen

So sagte sie im Camp beispielsweise: "Wer ist dieser Crocodile Ghandi? Ist das ein Märchen?". Auch im Dschungel-Quiz brachte sie ein paar gute Sprüche hervor. So antwortete sie da auf die Frage, welches Körperteil schmerzunempfindlich ist: "Das Herz hat Gefühle, wenn man so drauf drückt. Das Gehirn ist ja voll befestigt im Kopf. Dein Gehirn spürst du ja nicht."

Anita Ekotto über Burdecki: "Ich denke, es ist Strategie"

Nun stellte Anita Ekotto das Image der naiv-witzigen Dschungelkönigin infrage. Die ehemalige Kollegin und Freundin der Dschungelkönigin sagte im Interview mit Promiflash: "Ich persönlich kenne sie so nicht!".

Die Art, die Burdecki im Dschungelcamp an den Tag gelegt habe, sei Ekotto neu gewesen. Als Evelyn und Anita 2014 für die Reality-TV-Show "Take Me Out" gemeinsam vor der Kamera standen, habe sich die heute 30-Jährige anders verhalten.