Freund über Meghan: Sie musste "Dinge durchmachen, woran andere zerbrochen wären"

Zudem ließ Perry seiner Freundin öffentlich emotionale Worte zukommen. "Ich hatte die vergangenen Jahre einen Platz in der ersten Reihe und konnte so deine Lebensstationen hautnah beobachten", schreibt der 52-Jährige. "Du musstest Dinge durchmachen, an denen viele Menschen zerbrochen wären", teilte er Meghan mit - vermutlich unter anderem in Anspielung an die schwere Zeit, die Harrys Ehefrau eigenen Angaben zufolge als offizielles ranghohes Mitglied der Königsfamilie hatte, bevor die Sussexes dem Palast den Rücken kehrten.