Herzogin Meghan will nach Harrys Schmach "Antworten"

Vor der UNO-Vollversammlung sprach Harry von einem schmerzhaften Jahrzehnt, in dem sich die Menschheit gerade befinde - und zählte die Pandemie, den Klimawandel, den Ukraine-Krieg und die Einschränkung von Abtreibungsrechten in den USA auf. "Wir sind Zeugen eines globalen Angriffs auf Demokratie und Freiheit, der Anlass von Mandelas Leben", sagte der 37-Jährige. Die Welt befinde sich in einem "entscheidenden Moment": "Wir können apathisch werden, der Wut erliegen oder der Verzweiflung nachgeben und uns der Schwere dessen ergeben, womit wir es zu tun haben. Oder wir können das tun, was Mandela jeden Tag getan hat", nämlich Sinn und Bedeutung im Kampf gegen diese Angriffe finden. "Wir können unsere Prinzipien als Rüstung tragen." Harry erinnerte daran, dass Mandela seinen Sohn dazu anhielt, auch in der "dunkelsten Stunde" niemals aufzugeben.