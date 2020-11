Freude über Joe Bidens Sieg: Jennifer Lawrence tanzt im Pyjama auf der Straße

Jahrelang hat sich Jennifer Lawrence aus den sozialen Medien rausgehalten. Seit einigen Monaten betreibt die Oscar-Preisträgerin nun aber einen Twitter-Account, den sie nutzen möchte, um in ihrem Heimatland, den Vereinigten Staaten, Veränderungen zu erwirken. Der Account der Schauspielerin steht in direkter Verbindung mit der US-Organisation "Represent Us", die sich für eine Verbesserung des Rechtssystems in den USA einsetzt.

Jennifer Lawrence feiert Bidens Wahlsieg im Pyjama

Ihr Privatleben hingegen hält Jennifer Lawrence o weit es geht geheim. Umso mehr verwundert es jetzt, dass die Schauspielerin ihren Twitter-Account nutzte, um ein Video von sich selbst hochzuladen.

Die Freude über den Wahlsieg bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen war offenbar so groß, dass Lawrence im Pyjama auf die Straße rannte, um einen Freudentanz aufzuführen.