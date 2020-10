Fake oder echt? Jennifer Lawrence verrät, was hinter ihrem Oscar-Stolperer steckte

"Es war so verheerend, weil es diese schreckliche Demütigung für mich war", sagte Jennifer Lawrence jetzt und fügte hinzu: "Und ich sage dir was, ich habe ihn [Anm. Anderson Cooper] auf einer Weihnachtsfeier gesehen und ihn das wissen lassen." Sie sei zu Cooper gegangen und habe ihn gefragt: "Hast du jemals versucht, in einem Ballkleid die Treppe hinaufzugehen?" Der Moderator habe sich dann bei ihr entschuldigt und sie seien inzwischen gute Freunde, so Lawrence.