Überraschende Enthüllung über Jennifer Lawrence

Für ihre schauspielerische Leistung in "Silver Linings" erhielt Jennifer Lawrence 2013 im Alter von 22 Jahren ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin. Doch wie "Silver Linings"-Regisseur David O. Russell nun enthüllte, hätte Lawrence die Rolle der Tiffany um ein Haar nicht bekommen.

Regisseur fand sie eigentlich zu jung

"Wir dachten, du wärst zu jung und es gab andere Schauspielerinnen, die schon im Gespräch waren", sagte der Filmemacher nun in einem Gespräch mit dem Filmstar im BMCC Tribeca Performing Arts Center in New York.

Für Lawrence offenbar eine Überraschung. "Wow, okay", entgegnete sie.

Doch dann streute Russell der Schauspielerin Rosen. Lawrence habe "die Rolle einfach so gut gespielt, dass wir es alle kaum glauben konnten".