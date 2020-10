Jennifer Lawrence: "Habe früher für die Republikaner gestimmt"

Sie werde am 3. November für den demokratischen Herausforderer Joe Biden stimmen. Lawrence kritisierte unter anderem Trumps Haltung zu den "White Supremacists". Der englischen Begriff "White Supremacy" beschreibt die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen. Trump hatte sich erst Anfang Oktober angesichts zunehmenden Drucks gegen rechtsextreme Gruppierungen wie den KKK (Ku-Klux-Klan) und die "White Supremacists" ausgesprochen. Journalisten hatten den Präsidenten zuvor nicht dazu bringen können, diese Bewegungen in einem kompletten, eindeutigen Satz zu verurteilen, in dem er sie auch explizit als solche bezeichnete.