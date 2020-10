Foto aus dem Bett mit Babybauch: Zweites "Boss Hoss"-Baby ist unterwegs

2016 ist das erste Baby von "Boss Hoss"-Sänger Alec Völkel zur Welt gekommen. Jetzt erwarten der Musiker und seine Frau Johanna ein zweites Kind.

Alec Völkel: "Boss Hoss"-Sänger wird wieder Papa

Auf Instagram machte der Völkel die Schwangerschaft bekannt. Bei der Bekanntgabe der Babynews hat sich das Paar ein besonderes Posting einfallen lassen: Der Sänger veröffentlichte ein Foto, das ihn zusammen mit seiner Frau im Bett zeigt.

Völkl ist oben ohne zu sehen und hält Johanna ein Tablett mit süßem Gebäck unter die Nase. Diese posiert in Unterwäsche und gewährt einen Blick auf ihren Bauch. In einer Hand hält Johanna einen Eisbecher und Essiggurken – in der anderen hält sie einen Donut mit Schokoglasur und Schlag, an dem sie genüsslich leckt. Mit dem witzigen Posting spielen die beiden offenbar auf Johannas Schwangerschaftsgelüste an.