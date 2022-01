In Bohlens Fußstapfen: Florian Silbereisen zeigt sich bei DSDS von bisher unbekannter Seite

Tacheles? Ja. Rüpelhafter Ton? Nein. Florian Silbereisen bringt eine klare Agenda mit auf den Jurystuhl von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), den er ab Samstag (20.15 Uhr, RTL) besetzen wird. Er tritt die Nachfolge von Dieter Bohlen an, der dem Format fast 20 Jahre lang seinen Stempel aufgedrückt hatte - berühmt für seine direkte Art, berüchtigt für seine spöttischen Sprüche ("Der Gesang war wie so eine Fischvergiftung"). Das ist von Silbereisen nicht zu erwarten.

So wird Florian Silbereisen als DSDS-Juror sein

"Ich versuche, als Juror sehr streng zu sein", sagt er der Deutschen Presse-Agentur zu seinem neuen Job. Und wenn ein Bewerber Schlager singe, sei er sogar noch ein bisschen strenger. "Gerade weil ich den Schlager liebe, bin ich der schärfste Kritiker!"

Zugleich lässt der 40-Jährige aber auch durchblicken, für welche Art Unterhaltung er eben nicht zur Verfügung steht.

"Ich würde definitiv jeden Job in einer Show ablehnen, in der man nicht respektvoll mit Menschen umgeht", sagt er. "Wenn der Ton in einer Sendung respektlos ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich auch allgemein die Tonart im Umgang miteinander nach und nach ändert. Ich möchte nicht, dass ein Kind sich gegenüber seiner Mutter auf mich berufen kann: 'Aber der Silbereisen hat das doch auch gesagt...'"