Fisch für 22.000 Euro: Die dekadenten (und äußerst skurrilen) Essgewohnheiten der Stars

Andrea Zagatti gehört zu den Promiköchen, die durch den Kontakt zu Prominenten, Einladungen zu den exklusivsten Partys und eine wachsende Social-Media-Fangemeinde inzwischen selbst Promistatus erworben haben.

Promiköche packen über "verrückte Promiwelt" aus

Der 32-Jährige, der in London lebt, hat schon mit einer Vielzahl an VIP-Kunden zusammengearbeitet – von Musikern, Politikern und Schauspielern bis hin zu Models. Sein Job habe ihn in eine "verrückte Promiwelt" eingeführt, erzählte Zagatti gegenüber der Zeitung Daily Mail. "Ich habe Wochenenden mit Justin Bieber und Kayne West verbracht, Abendessen für die Royals im Blenheim Palace gekocht und Essen für Obama und Trump zubereitet", sagte er. "Ich kümmere mich jedes Mal um Jay-Z [der bekanntermaßen einen Koch beschäftigt, der ihm nur Chicken Wings zubereitet], wenn er nach Großbritannien kommt."

Der gebürtige Italiener arbeitete nach seinem Abschluss an der Kochschule "Le Cordon Bleu" kurzzeitig in Gordon Ramsays Londoner Restaurant. Hier hielt er es aber nur zwei Wochen lang aus. Die Bezahlung sei schrecklich gewesen, und der ehrgeizige Zagatti beschloss, selbst Promikoch zu werden.

Durch Zufall traf er auf der Straße den Pink-Floyd-Bassisten Roger Waters und überredete ihn, ihn für sich kochen zu lassen. Schon bald stellte der Musiker den jungen Mann allen seinen wohlhabenden Freunden vor.