Privatköchin plaudert aus: So ernähren sich die Clooneys

Über seine und die Kochkünste seiner Frau Amal Clooney sagt George Clooney selbstkritisch: "Ehrlich, Amal und ich sind so schlechte Köche. (…) Das ist so, wie wenn sie einem Wal das Fliegen beibringen wollten."

Verhungern müssen die beiden Schwerverdiener deswegen aber noch lange nicht. Sie verlassen sich auf die Kochkünste ihrer Privatköchin, die dem People-Magazin nun verriet, was bei den Clooneys auf den Teller kommt.

Die Lieblingsspeisen der Clooneys

Seit 2013 arbeitet die preisgekrönte Köchin Viviana Frizzi schon für die Clooneys. "Vivi kann alles kochen, sogar handgemachte Gnocchi mit Pesto, da kommen dir die Tränen", schwärmt George von der Genuss-Meisterin. "Sie kocht fast jeden Abend für uns, weil wir jetzt die Zwillinge haben. Ausgehen ist nicht so einfach und nicht mehr interessant. Davon abgesehen essen auch unsere Freunde lieber Vivis Essen, als in einem lokalen Restaurant am Comer See oder in London essen zu gehen."

Die vielgelobte Privatköchin verriet bei dieser Gelegenheit, was bei dem Promipaar so auf den Teller kommt.

Einmal die Woche gäbe es einen Pizza-Abend. "Georges und Amals Lieblingspizza ist Pizza Margherita mit Rucolasalat", verrät Frizzi.

Sushi, libanesisches und indisches Essen sowie italienische Speisen gehören ebenfalls zu den Leibgerichten des Ehepaares.