Grausamer Mord auf Ferieninsel: Filmstar-Sohn zu lebenslanger Haft verurteilt

Als er sichtlich mitgenommen das Gebäude des Landgerichts auf Koh Samui im Süden Thailands verließ, sagte der spanische Filmstar Rodolfo Sancho vor Journalisten seines Landes nur: „Jetzt heißt es weiterkämpfen, immer weiterkämpfen.“ Wenige Minuten zuvor war der Sohn des 49-Jährigen im Urlauberparadies wegen des Mordes an einem kolumbianischen Schönheitschirurgen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Viele Medien aus Spanien, aber auch aus Kolumbien und anderen Ländern waren zur Urteilsverkündung mit Reportern und Kamerateams vor Ort.

Gegen das Urteil kann Einspruch vor dem Berufungsgericht und falls nötig später auch beim Obersten Gericht Thailands eingelegt werden. Das wollen die Anwälte von Sancho auch tun. „Wir werden in die Berufung gehen. Ein so hartes Urteil hatten wir nicht erwartet“, sagte Anwältin Carmen Balgafón vor Journalisten. Daniel Sancho hätte allerdings auch zum Tode verurteilt werden können. Einen Kommentar zum Urteil wollte Vater Sancho nicht abgeben. Rodolfo Sancho hatte Hauptrollen bei mehreren der wichtigsten spanischen Kinostreifen sowie TV-Filmen und -Serien der vergangenen 20 Jahre, er spielte unter anderem im Thriller „The Man From Rome - Der Vatikan Code“ mit.