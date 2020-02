Fernsehmoderatorin Caroline Flack tot aufgefunden

Die bekannte britische Fernsehmoderatorin Caroline Flack ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Flack, die unter anderem die Sendung " Love Island" moderierte, wurde Medienberichten zufolge am Samstag leblos in ihrer Londoner Wohnung gefunden.

Der Guardian zitiert aus einem Statement ihrer Familie: "Wir können bestätigen, dass unsere Caroline heute, am 15. Februar, verstorben ist." Zugleich wurde die Presse gebeten, "in dieser schwierigen Zeit" die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Unter Berufung auf einen Anwalt der Familie berichteten britische Zeitungen, dass Flack sich das Leben genommen habe.

Von der Dating-Show " Love Island" zog sich Flack zuletzt zurück, da sie sich wegen Vorwürfen, sie habe ihren Partner angegriffen, im März vor Gericht hätte verantworten müssen. Sie moderierte auch "The X Factor" und gewann 2014 " Strictly Come Dancing", die britische Version von Dancing Stars.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.

Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.