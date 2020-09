Fast vergessene "Friends"-Nebendarstellerin hätte Rachel spielen sollen

Jane Sibbett, die am Ende doch nur Ross Gellars (David Schwimmer) Exfrau Carol, spielen durfte. In einem Interview mit News.com.au verriet sie nun, dass sie ursprünglich für eine Hauptrolle vorgesehen war. "Ich sollte eigenen einen anderen Charakter darstellen", so Sibbett. "Sie wollten, dass ich eine der Sechs werde, Rachel nämlich. Ich erzähle es normalerweise nicht, weil es niemand so gemacht hätte, wie Jen."

Den Grund, weshalb es dann doch nicht geklappt hat, verriet die Schauspielerin auch: Sie war schwanger. Ihre Agenten hätten zunächst vorgehabt, es den Produzenten nicht sofort zu sagen, doch Sibbet bestand darauf. Am Ende einigte man sich auf die andere Rolle - was Sibbet nicht bereut. "Meine Güte, niemand hätte dem nahekommen können, war Jennifer Aniston mit Rachel gemacht hat. Sie war so perfekt." Wenig später kam Sohn Kai zur Welt.