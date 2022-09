Fast unbemerkte Details verraten, was in Düsseldorf in Prinz Harry vorgegangen sein könnte

Der britische Prinz Harry verspricht für das kommende Jahr "unvergessliche Momente" bei den Invictus Games in Düsseldorf. Zusammen mit seiner Frau Meghan hat der Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth am Dienstag die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen besucht, die das Sportfestival für kriegsversehrte Athleten im September 2023 ausrichten will.

Harry und Meghan sind Medienprofis - aus der Ruhe bringen dürften sie Auftritte wie dieser kaum noch. Das meint auch der britische Körpersprache-Experte Darron Stanton. Er gibt an, Harry sei in Deutschland eine "leidenschaftliche Version" seiner selbst gewesen. Gegenüber dem Magazin Marie Claire sagte er: "Da die Invictus Games sein Herzensprojekt sind, sieht man ihm an, dass er sich sehr dafür einsetzt und darauf bedacht ist, dass es eine sehr erfolgreiche Veranstaltung bleibt." Sein Verhalten in Düsseldorf sei demnach ganz anders als am Vortag gewesen, als er Meghan unterstütze, während sie eine Rede auf dem "One Young World"-Gipfel in Manchester hielt. Dort sei er wesentlich zurückhaltender gewesen.