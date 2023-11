Fan (70) nach Sturz bei Robbie Williams' Konzert gestorben

Eine 70-jährige Frau, die letzte Woche bei einem Robbie-Williams-Konzert in Sydney, Australien, schwer verletzt wurde, ist gestorben. Ein Sprecher des zuständigen Krankenhauses in Sydney bestätigte, dass die Frau am Montag gestorben ist, nachdem sie am Donnerstagabend bei dem Konzert sechs Sitzreihen hinuntergestürzt war und sich schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zugezogen hatte.

Der Unfall soll sich gegen Ende des Konzerts von Williams (49) ereignet haben. Die Frau wurde im kritischen Zustand in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt. Williams tourt gerade mit seiner "XXV Tour 2023 – 25 Years of Hits" um die Welt.

