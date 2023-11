Britney Spears erinnert sich nun doch an Treffen mit Taylor Swift

Nun schrieb Spears, nach Swifts "wunderschönem Lied mit ihrer Gitarre" habe sie damals gedacht, dass das junge Mädchen "unglaublich" sei. "Wir machten ein Foto, und dann wurde sie die ikonischste Pop-Sängerin unserer Generation. Ziemlich cool, dass sie heute in Stadien spielt." Swift sei ihr "Girl Crush", ihr Mädchenschwarm: "Sie ist umwerfend!!!", schwärmte Spears. Swift gab dem Post, bei dem die Kommentarfunktion deaktiviert ist, einen Like. Sie ist derzeit mit ihrer weltweiten "The Eras Tour" in aller Munde.

Britney Spears wurde Ende der 90er mit Hits wie "...Baby One More Time" und "Oops! ...I Did It Again" zum Star. Ihre j√ľngst ver√∂ffentlichte Autobiografie "The Woman in Me" verkaufte sich in der ersten Woche nach Ver√∂ffentlichung in den USA rund 1,1 Millionen Mal.