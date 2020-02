Familienplanung: Leona Lewis möchte adoptieren

Nicht einmal ein Jahr nachdem sich Leona Lewis ("Bleeding Love") und der deutsche Choreograph Dennis Jauch das Ja-Wort gegeben haben, steht für die beiden wohl das nächste Kapitel bevor: Familienplanung. Davon, wie diese aussehen soll, hat die Sängerin jedenfalls schon eine ganz genau Vorstellung.

Im Interview mit dem Closer Magazin verriet die 34-Jährige, dass es aus emotionalen Gründen ihre Priorität sei, ein Kind zu adoptieren: "Meine Mutter ist in einem Kinderheim aufgewachsen, also war es schon immer etwas, das ich tun wollte und das mir sehr am Herzen liegt." Trotzdem würden sie und ihr Ehemann sich wünschen, zusätzlich auch ein eigenes Baby zu bekommen - wenn auch noch nicht sofort. "Wir würden liebend gerne biologische Kinder haben, aber das werden wir sehen. Im Moment genießen wir es einfach, frisch verheiratet zu sein", verriet die Britin weiter.