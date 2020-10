Falsche Freunde? Überraschende Aussage über Meghan und Harry und die Clooneys

Spätestens bei der Hochzeit dürfte es zwischen dem Hollywoodstar und dessen Frau und dem royalen Brautpaar jedoch "gefunkt" zu haben. Wie die Autoren des Buches "Finding Freedom" über das Herzogspaar von Sussex nämlich behaupten, soll George Clooney Meghan und Harry kurz nach ihrem Jawort in seine Villa am Comer See eingeladen haben. Im Februar 2019 war Amal Clooney dann auch bei Meghans Babyshowerparty mit von der Partie. Damals verteidigte George Clooney die Sussexes auch im Interview mit "Good Morning Britain". "Manchmal ist es einfach unfair. Dann geht die Presse aus lächerlichen Gründen auf dich los. Ich finde das ungerecht. Meghan macht nichts anderes, als ihr Leben zu leben", hatte der Schauspieler über den ehemaligen "Suits"-Star erzählt.