Exzessives Partyleben: Sorge um "Life Ball"-Gast Paris Jackson

Ganz seriös gab sich Paris Jackson als sie erklärte, wie wichtig es für sie ist, auf dem Life Ball 2018 den LIFE+ Award für die Elizabeth Taylor Mobile Clinics in Empfang zu nehmen. Die Tochter von Michael Jackson wird am 2. Juni Wien beehren. Ob sie sich da dann auch gar so locker und partywütig gibt wie derzeit mit ihren Freundinnen, bleibt abzuwarten.

Ihre Familie jedenfalls soll sich nach einem Selbstmordversuch im Jahr 2013 derzeit wieder große Sorgen um Paris machen.