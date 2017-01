Paris Jackson gibt Model-Debüt für Chanel

Für keine Geringere Modelinie als "Chanel" stand Paris Jacksons (18), die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50), jetzt zum ersten Mal als Model vor der Kamera.

Das Fotoshooting fand in der französischen Hauptstadt Paris statt. Zusammen mit Soldaten posierte Paris mit platinblonden Haaren vor dem Eiffelturm und schlüpfte sowohl in die Rolle von Leinwandikone Marilyn Monroe als auch die einer jungen Madonna.

Paris Jackson daughter of Michael Jackson, taking part in a Chanel shoot in Paris https://t.co/OsXQ8JA4vB pic.twitter.com/dboKe4oFut