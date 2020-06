Paris Jackson schnitt sich Pulsadern auf

Die halbwüchsige Tochter des verstorbenen US-Popstars Michael Jackson hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Paris Jackson wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus in Kalifornien eingeliefert, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen der Jackson-Familie erfuhr. Laut der auf Prominenten-Nachrichten spezialisierten Website TMZ hatte sich die 15-Jährige das Handgelenk aufgeschnitten und einen Abschiedsbrief geschrieben.

Den Angaben aus Familienkreisen zufolge soll Paris 72 Stunden zur psychologischen Untersuchung im Krankenhaus bleiben. Die 15-Jährige leide unter Depressionen und habe bereits in der Vergangenheit Selbstmordgedanken geäußert. "Sie hat versucht, sich zu schneiden", sagte die Quelle, die anonym bleiben wollte. "Sie hat das Gefühl, dass sie ihren Vater wirklich braucht... Sie war schon einmal wegen Depressionen in Behandlung, dies ist so etwas wie ein echter Hilferuf."

Die 15-Jährige sei körperlich wohlauf und nicht in Lebensgefahr, hieß es weiter. Ein Polizeisprecher sagte AFP, Beamte seien wegen einer "medizinischen Situation" zu einem Haus in Calabasas nahe Los Angeles gerufen worden, wo Paris Jackson lebt.

Die Jugendliche hatte am Donnerstagabend mehrere Mitteilungen auf Twitter geschrieben, darunter den Satz: "Yesterday, all my troubles seemed so far away now it looks as though they're here to stay" und "Ich frage mich, warum Tränen salzig sind?" Laut TMZ hatte Paris Jackson eine Selbstmord-Hotline angerufen. Ihr Gesprächspartner habe dann den Notruf gewählt.

Ihre Großmutter Katherine, die das Sorgerecht für Paris und ihre beiden Brüder hat, erklärte: "Es ist schwierig, eine sensible 15-Jährige zu sein, egal, wer man ist. Es ist besonders schwierig, wenn man die Person verliert, die einem am nächsten steht." Paris gehe es körperlich gut und sie werde medizinisch versorgt. Die Familie bitte darum, ihre Privatsphäre zu wahren. Paris' Mutter Debbie Rowe dankte in einer Erklärung für die Anteilnahme am Schicksal ihrer Tochter und bat ebenfalls um Rücksichtnahme.

Paris Jackson sollte ursprünglich am Samstag zur Mallorca-Ausgabe der ZDF-Show "Wetten, dass..?" kommen. Mittlerweile wird auf der Homepage der Sendung Paris' Bruder Prince Michael (16) als Gast angegeben.

Michael Jackson war im Juni 2009 an einer Überdosis des Betäubungsmittels Propofol gestorben. Seine damals elf Jahre alte Tochter war bei der Trauerfeier für ihren Vater erstmals öffentlich aufgetreten. Dabei hatte sie ihren Vater unter Tränen als besten Papa der Welt gewürdigt.