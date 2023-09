"Exzentrisch, laut - und komisch": Amy Winehouse wäre 40 geworden

Sehnsucht nach Anerkennung

Als Teenager hat Amy Winehouse gerne Listen geschrieben. Und darüber nachgedacht, wie sie ihr Zimmer einrichtet und was sie mal erreichen will, wenn sie berühmt ist: eine Schuhsammlung besitzen (mindestens 300 Paare), die Schauspieler Liz Taylor und Paul Newman treffen. Außerdem einen Film drehen, in dem sie hässlich aussieht. Sie wollte es schaffen, so steht es in ihren persönlichen Notizen, dass "Leute zu mir aufsehen".

➤ Lesen Sie hier mehr: "Tränen trocknen von allein": Vor zehn Jahren starb Amy Winehouse

In Großbritannien sind gerade einige Aufzeichnungen der Sängerin erschienen. Das Buch "In Her Words" beinhaltet Babyfotos, Tagebucheinträge, Gemälde, Gedichte und Notizen zu ihren Liedtexten. Die Texte zeigen, dass Winehouse schon früh recht witzig sein konnte und manchmal eine Außenseiterrolle hatte. "Ich bin vielleicht ein bisschen exzentrisch und laut, auch komisch", schrieb sie. Das sei aber nur so, weil nicht viele sie kennen würden. "Die meisten Leute wollen mich nicht kennenlernen, die sind einfach zufrieden damit zu denken, ich sei die Verrückte in der Klasse."

Amy musste die Trennung ihrer Eltern verkraften und machte sich in ihren Notizen auch Gedanken über Burschen: "Wird mir jemals Liebe begegnen, oder bin ich dazu verdammt, mit Metalheads oder großartigen Typen OHNE HIRN auszugehen (eine Sache, die ich hasse)."

Eigenwillig anders

Winehouse kam in ihren Einträgen zu dem Schluss, nicht wie die anderen sein zu wollen. "Ich bin froh, anders zu sein." Sie liebe es, ihren eigenen Stil zu haben und auch mal zu widersprechen. Ihren eigenen Stil behielt sie auch in den Jahren danach. Ihre Alben "Frank" und "Back to Black" erkennt man beim Hören nach wenigen Sekunden.