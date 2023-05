Expertin: Williams und Kates neue Strategie ein Machtspiel gegenüber Charles

So zeigten sich William und Kate in einem Posting erleichtert darüber, den Krönungstag erfolgreich über die Bühne gebracht zu haben. "Was für ein Tag", schrieb das PR-Team des Paares unter eine Aufnahme, in der dem Prinzen und seiner Frau die Anspannung deutlich ins Gesicht geschrieben stand, während sie sich beeilen, um zusammen mit ihren Kindern ins Auto zu steigen, das sie zur Westminster Abbey bringen soll, wo Charles gekrönt wurde.