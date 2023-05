Kellnerin packt über Begegnung mit Herzogin Meghan aus

Es wurde ja schon viel über die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle berichtet, seit ihre Beziehung zu dem britischen Prinzen Harry 2016 bekannt geworden ist. Sie sei ein Kontrollfreak und eine Zicke, die ihre Mitarbeiter mobbt, lautete etwa einer der Vorwürfe gegen die gebürtige Kalifornierin, der während ihrer Zeit im Königshaus von der Boulevardpresse der wenig schmeichelhafte Spitzname "Hurricane Meghan" verpasst wurde. Menschen, die Meghan persönlich kennen, zeichnen jedoch ein ganz anderes Bild von Harrys Ehefrau. Und auch eine Kellnerin namens Krista Lepore weiß nur Positives über die Herzogin von Sussex zu berichten. Die Vorurteile gegen Meghan will sie nicht unkommentiert stehen lassen.

Kellnerin: So ist Meghan als Restaurant-Gast

Lepore hat in ihrem Job als Restaurantmitarbeiter schon manch Promi bedient. Auf ihrem Tiktok-Kanal berichtet sie über ihre Begegnungen mit Stars wie den Kardashians oder Schauspielerin Scarlett Johansson. Auch Herzogin Meghan wurde schon einmal von ihr bedient. Zusammen mit einigen Freunden sei diese zu Gast in dem Restaurant gewesen, in dem Lepore angestellt ist.

