Ex-"Tatort"-Star Friederike Kempter erwartet zweites Kind

Die Schauspielerin Friederike Kempter (41) erwartet ihr zweites Kind. Ihre PR-Agentin bestätigte die Schwangerschaft, demnach wird der Nachwuchs im Sommer erwartet. Kempter und ihr Lebensgefährte sind bereits seit 2018 Eltern eines Kindes. Die Familie lebt in Berlin. Kempter ist vor allem durch ihre Rolle im Münster-"Tatort" mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers bekannt.

Dort war sie in der Rolle der Nadeshda Krusenstern 2020 nach 18 Jahren ausgeschieden. Die Figur Krusenstern stand ihrem Chef Frank Thiel von Anfang an als Assistentin zur Seite. In den ersten Fällen war sie noch Praktikantin, dann Kommissaranwärterin. 2015 wurde sie schließlich zur Oberkommissarin befördert.