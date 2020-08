Ex-Kinderstar wird 65: So sieht Heintje heute aus

Kinderstar im Pensionistenalter

Auf seinem Reiterhof in Belgien im Dreiländereck bei Aachen hat der Sänger zwar genug Platz für ein großes Fest. Doch wegen der Coronakrise werde das auf nächstes Jahr verschoben. "Den 66. kann man ja auch feiern", sagte er. "Mit 66 ist ja noch lange nicht Schluss". Simons spielte auf den Song eines seiner großen Kollegen an: Udo Jürgens landete in den 1970er-Jahren einen Hit mit "Mit 66 Jahren". Aber der Refrain "Mit 66 Jahren da fängt das Leben an", der sei natürlich Quatsch. "Wer mit 66 erst mit dem Leben anfängt, der ist echt zu spät", sagte der Niederländer, der heute so aussieht: