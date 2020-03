Ex-"GNTM"-Model Nathalie Volk leidet an Krebs

Ihre Mutter gibt an, dass bei Ex-" Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Nathalie Volk ein frühes Stadium von Gebärmutterkrebs diagnostiziert worden sei. Eine Krankheit, die in der Familie liegt, wie sie sagt.

Großmutter erkrankte ebenfalls

"Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen", erklärte Viktoria Volk gegenüber Bild. Ihre Tochter zeige sich aber zuversichtlich. "Das Leben geht weiter", lässt sie ausrichten.

Derzeit hält sich Nathalie Volk für ihr Studium in den USA auf. Zurück nach Deutschland wolle sie trotz der Diagnose nicht. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an der deutschen Model-Castingshow und "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Volk ist mit dem 62-jährigen Unternehmer Frank Otto liiert, Gerüchten zufolge wollen die beiden bald heiraten.