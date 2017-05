Fast 40 Jahre Altersunterschied machen die ehemalige GNTM-Kandidatin Nathalie Volk und Millionär Frank Otto zu einem der ungewöhnlichsten Paare der deutschen Promi-Szene. In der VOX-Sendung "The Story of My Life" sprachen die 20-Jährige und der Versandhaus-Erbe nun über das Geheimnis ihrer Beziehung.

"Nicht immer Kuschelsex"

Sex sei Nathalie und Frank sehr wichtig, wie die 20-Jährige gegenüber Moderatorin Désirée Nosbusch verriet.

"Das hat einen hohen Stellenwert. Ich sag mal, wir spielen auch ein bisschen. Dinge, die über den normalen Kuschel-Sex hinausgehen", erzählte Volk. Dazu gehöre unter anderem auch Sex an ungewöhnlichen Plätzen.

Ein Beitrag geteilt von Nathalie Volk (@nathalievolk) am 20. Aug 2016 um 13:32 Uhr

Auch Frank hatte gegenüber Promiflash schon vor einiger Zeit betont: "Routine-Sex ist auch nicht erfrischend, also insofern, da ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, ich denke, das geht jedem ein bisschen so." Dazu Volk: "Alles, was uns gut tut, das machen wir."

Echte Liebe oder PR?

Zu Beginn habe sie nicht gewusst, wie sie mit einem reifen Mann wie Frank umgehen soll, gesteht Volk. Ihre Mama habe ihr dann aber Tipps gegeben.

"Mich hat noch nie ein erwachsener Mann so angeschaut", erzählte das Model. "Meine Mutter hat mich unterstützt. Ich war damals 18 und er 57, als ich ihn kennengelernt habe. Sie hat mir da sehr viele Tipps gegeben, auch dass er mich unterstützen soll in meiner Karriere. Ich hatte keine Ahnung, wie man mit Frank umgeht."

Heute könne sie sich ein Leben ohne ihren älteren Freund nicht mehr vorstellen.

"Frank ist meine andere Hälfte geworden. Ich möchte sowas auf keinen Fall erleben, allein zu sein", beteuert Nathalie.

Ein Beitrag geteilt von Nathalie Volk (@nathalievolk) am 14. Jun 2016 um 12:13 Uhr

Sie ist sich sicher, ihren Frank auch mit 79 noch sexuell anziehend zu finden. Nachdem dieser für die Show älter geschminkt wurde, stellte sie jedenfalls fest: "Frank hat sich meiner Meinung nach nicht verändert. Ich finde ihn noch sehr attraktiv. Ein bisschen hatte ich schon Angst, aber ich liebe Franks Aussehen. Alles an ihm."

Hochzeitspläne

Auch Pläne für die Zukunft schmiedet das Paar bereits. Für Otto steht fest, dass er seine junge Freundin eines Tages vor den Traualtar führen will: "Ich nehme an, dass wir in 20 Jahren auf jeden Fall Kinder haben und verheiratet sind", so der Unternehmer bei "Story of My Life".

Und auch Nathalie hat bereits konkrete Vorstellungen von der Hochzeit: "Ganz entspannt, im kleinen Kreis."