Ex-Freund ermordet: Schock für Stephanie von Monaco

Ende der 1980er-Jahren waren Prinzessin Stephanie von Monaco, die jüngste Schwester von Fürst Albert II, und Mario Oliver Jutard ein Paar. Jetzt ereilte Stephanie eine tragische Nachricht: Ihr ehemaliger Partner soll in seinem Haus in der Dominikanischen Republik ermordet worden sein.

Stephanie von Monaco trauert um Ex-Freund

Wie die Nachrichtenseite Dominican Today berichtet, soll der Nachtclubbesitzer am 26. Oktober tot in einer Villa in Las Terrenas, Samaná, in der Dominikanischen Republik im Alter von 71 Jahren tot aufgefunden worden sein. Einer Gerichtsmedizinerin und der Polizei zufolge habe Mario Oliver Jutard eine schwere Kopfverletzung erlitten. Er soll außerdem stranguliert worden sein. Ermittler gegen davon aus, dass der ehemalige Partner von Stephanie von Monaco Einbrecher eingedrungen seinen. Wertgegenstände, darunter mehrere Rolex-Uhren, sollen entwendet worden sein. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen, das Ergebnis einer Autopsie steht noch aus.

Stephanie von Monaco war 21 Jahre alt, als sie den 14 Jahre älteren Mario Oliver Jutard kennen und lieben lernte. Sie waren einander 1986 erstmals im Le Vertigo, in einem Club in Los Angeles begegnet. Jutard galt in der Nachtclubszene damals als bekannte Persönlichkeit.