Eurovision Song Contest-Teilnehmerin ist Ebenbild von Prinzessin Beatrice

Elísabet Eyþórsdóttir (Bild unten re.) ist Mitglied der isländischen Indie-House-Band "Systur", welche beim Eurovision Song Contest den Song "Ain't Got Nobody" zum Besten zu gab. Die musikalische Darbietung des isländischen Trios rückte jedoch in den Hintergrund, als so manch Zuseher Eyþórsdóttirs der auffallenden Ähnlichkeit mit Beatrice gewahr wurde. In den sozialen Medien wurde während der Show über die optischen Parallelen der Musikerin und der Adeligen auf Twitter diskutiert.