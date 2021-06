Erstmals offiziell: Boris Becker zeigt sich mit Freundin Lilian in Wimbledon

Boris Becker hat die Standpauke seiner Ex-Frau nie offiziell kommentiert. Dafür zeigte er sich nun erstmals mit Lilian in der Öffentlichkeit, was wohl als Bestätigung der anhaltenden Dating-Gerüchte verstanden werden kann. In Wimbledon wurden die beiden zudem Arm in Arm gesichtet als sie gemeinsam auf dem Weg zum Tennisturnier waren.