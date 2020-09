Erster Todestag: In Tschechien bleibt Karel Gott unvergessen

Ihr Film "Karel" wird in Tschechien mit Spannung erwartet. Er sollte ursprünglich am 1. Oktober in die Kinos kommen, doch die Premierenfeier wurde um zwei Wochen verschoben. Der Grund: Karel Gotts Witwe Ivana ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Sie möchte rücksichtsvoll sein und keine Übertragung auf andere Menschen riskieren", erklärte ihre Sprecherin. Neben seiner Frau hinterließ Gott auch zwei junge Töchter. Eine Tochter aus einer früheren Beziehung hatte ihn bereits zum Großvater gemacht.

Ihr Mann sei immer ein "Überbringer guter Nachrichten" gewesen, schrieb Ivana in den sozialen Medien: "Ich spüre, dass unser Film besonders in diesen schwierigen Zeiten eine Ermunterung und Inspiration sein kann, denn er ist voller Energie und Freude an der Musik." Mehrere andere enge Weggefährten wollten sich so kurz vor dem ersten Todestag Karel Gotts nicht zu ihren Erinnerungen äußern. Sie ließen wissen: "Der Schmerz ist noch zu groß."

Welche Bedeutung Karel Gott als kultureller Botschafter für Tschechien hatte, wird sich noch einmal eindrücklich am 28. Oktober, dem Nationalfeiertag, zeigen. Präsident Milos Zeman will dem Künstler dann posthum den Orden des Weißen Löwen verleihen - die höchste staatliche Auszeichnung.