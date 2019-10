Karel Gott: Prominente Wegbegleiter trauern in sozialen Netzwerken

Karel Gott, die "goldene Stimme aus Prag" ist tot. Der Schlagerstar starb am Dienstagabend kurz vor Mitternacht im Alter von 80 Jahren. "Er ist zu Hause von uns gegangen, in ruhigem Schlaf, im Kreis seiner Familie", teilte seine Ehefrau Ivana Gottova mit.

Im September 2019 hatte der Sänger öffentlich gemacht, dass er an akuter Leukämie litt. Eine erste Krebserkrankung am Lymphsystem hatte er wenige Jahre zuvor überstanden. Karel Gott stand fast sechs Jahrzehnte auf der Bühne und verkaufte Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger. Im deutschen Sprachraum wurde Karel Gott mit Hits wie "Biene Maja", "Weißt du wohin" und "Für immer jung" berühmt. In den sozialen Medien drücken Fans und prominente Wegbegleiter jetzt ihre Trauer aus. Darunter auch Florian Silbereiesen, der sich mit Gott aktuell in "Vorbereitungen für einen großen Auftritt" befand, wie er auf Instagram schreibt: