Gott-Begräbnis: „Halte mir da oben einen Platz frei“

Die live im Fernsehen übertragene Seelenmesse in Tschechiens größtem Gotteshaus setzte den Schlusspunkt unter zahllose Trauerveranstaltungen im ganzen Land. Am Freitag waren fast 50.000 Menschen an Karel Gotts Sarg vorbeidefiliert, der im Sofienpalais aufgebahrt war. Sie kamen aus alle Teilen der ehemaligen Tschechoslowakei, auch viele deutsche Fans reihten sich in den langen Zug ein.

Die Blumengeschäfte in der Prager Innenstadt wurden leergekauft. Am Samstag war Staatstrauer angeordnet, die Fahnen wurden im ganzen Land auf halbmast gesetzt. Bei prachtvollem Herbstwetter zogen Gott-Fans auf den Hradschin, um auf zwei riesigen Bildschirmen die Direktübertragung aus der Kathedrale zu verfolgen.